Người đầu tiên đưa ra khái niệm ‘Metaverse’ vào 1992, nay chính thức tự xây dựng một ‘Metaverse’ thật!

Năm 1992, tác giả khoa học viễn tưởng Neal Stephenson đã đặt ra thuật ngữ "metaverse" trong cuốn tiểu thuyết ăn khách "Snow Crash". Giờ đây, 30 năm sau, ông đã bắt tay hợp tác với một OG khác của giới crypto, Peter Vessenes, để biến tầm nhìn của mình thành hiện thực.

Bộ đôi này đã đưa một thông báo vào thứ Tư rằng họ đang tạo ra một blockchain tập trung vào metaverse của riêng mình có tên là Lamina1. Vessenes sẽ là Giám đốc điều hành của dự án trong khi Stephenson sẽ giữ vai trò chủ tịch.

Tương tự như việc khái niệm metaverse được trở nên phổ biến vào mùa hè năm 2021, trước khi phần lớn thế giới doanh nghiệp bắt đầu đồng chọn thuật ngữ này, Lamina1 sẽ tập trung vào các metavers mở với trọng tâm là tích hợp thực tế ảo và tăng cường.

Stephenson nói với CoinDesk trong một cuộc phỏng vấn: “Việc đổi tên Facebook là một cột mốc quan trọng đối với metaverse, mặc dù ý tưởng đã được xây dựng từ trước đó một thời gian”.

“Trong khi các công ty lớn như Microsoft bắt đầu trở nên quan tâm hơn với lĩnh vực này thì đồng thời cũng sẽ có vô số các công ty nhỏ có cùng mối quan tâm. Có rất nhiều người muốn tham gia vào metaverse và xây dựng ước mơ, xây dựng ý tưởng, hiện thực hóa quan niệm sáng tạo hoặc tham vọng thương mại của họ. ”

Testnet và betanet của Lamina1 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, với mục tiêu cuối cùng là tạo ra một siêu phẩm 3D nhập vai lấy cảm hứng từ chính cuốn tiểu thuyết của Neal Stephenson.

Các kế hoạch dành cho Lamina1

Vessenes nói với CoinDesk rằng lần lặp lại đầu tiên của blockchain sẽ là “đâu đó giữa sự hợp tác và fork thân thiện” của Avalanche, mặc dù chưa có kế hoạch nào được hoàn thiện.

Theo một thông cáo báo chí cho biết, những người ủng hộ tài chính cho dự án bao gồm đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin, Geoff Entress, Matthew Roszak, Patrick Murck và David Johnston.

Thông báo này được đưa ra vào thời điểm metaverse từ được hiểu như một khái niệm của các tựa game được xây dựng trên blockchain đến thành một khái niệm của một tương lai sống động.

Các nhà đầu tư đang bảo hiểm rủi ro đang đặt ván cược của mình ở cả hai đầu thái cực, vừa ủng hộ các dự án từ thị trường ảo tập trung như thị trường mà Meta đang xây dựng, vừa ủng hộ các dự án như MetaMetaverse, nhóm mang tham vọng cộng hưởng nhiều hơn với mảng crypto.

“Khi tôi xem xét những điều đã làm cho các chuỗi hàng đầu hoạt động, chìa khóa thực sự khiến họ thành công chính là từ việc mang lại cho cộng đồng tất cả các nguồn lực họ cần và cộng đồng sẽ giúp họ thành công”, Vessenes nói với CoinDesk. “Những gì chúng tôi muốn làm là mang lại những đối tác sở hữu trí tuệ, đối tác doanh nghiệp cực kỳ, cực kỳ chất lượng và giúp mọi người gặp gỡ nhau và chỉ tạo ra những thứ hay ho”.