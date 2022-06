Mặc Thị trường Gấu, Michael Saylor vẫn giải thích lý do vì sao Bitcoin có thể đạt đến 1 triệu đô

Michael Saylor, một trong những người ủng hộ bitcoin mạnh mẽ và có tiếng nói nhất, vừa nhắc lại quan điểm của mình rằng tài sản kỹ thuật số là một công cụ tài chính vượt trội hơn vàng. Trái ngược việc thị trường crypto đang phải trải qua "mùa đông lạnh giá" cùng nhiều nhà phê bình cho rằng giá của BTC sẽ sụt giảm về 0, Michael Saylor vẫn chia sẻ hy vọng rằng loại tài sản sẽ tăng lên 1.000.000 USD.

‘Dù bạn có thích hay không, thì Bitcoin vẫn là loại tài sản độc nhất vô nhị’

Không lấy gì làm lạ khi Nhà đồng sáng lập kiêm CEO của MicroStrategy - Michael Saylor - là một trong những fan nhiệt thành nhất của đồng crypto số 1 thị trường này. Trong những năm gần đây, ông đã đưa ra rất nhiều nhận định về giá trị của BTC, bao gồm cả việc nhìn nhận khả năng chống lạm phát của đồng tiền này mặc dù BTC hiện đang giao dịch khác xa so với mức ATH so với năm ngoái, Saylor vẫn rất lạc quan về nó.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Saylor tuyên bố rằng sự biến động ngắn hạn của bitcoin không phải là điều đáng lo ngại vì nó sẽ chiếm ưu thế trong thời gian dài. Theo quan điểm của ông, không gian crypto được chia thành “những người phủ nhận”, “những người hoài nghi” và những người ủng hộ bitcoin. Hai nhóm đầu tiên đều tin rằng bitcoin không mang giá trị thật hoặc chính phủ sớm hay muộn sẽ cấm nó.

Theo quan điểm của Saylor, cả hai nhóm này đều sai. Thay vì biến mất hoặc rơi giá về con số 0, BTC sẽ tăng lên đến mức giá 1 triệu đô la, ông nói thêm.

Ông cho rằng bitcoin là "duy nhất" vì không có mạng nào trên thế giới có mức độ chấp nhận hoặc mức độ bảo mật như đồng tiền này.

“Bitcoin rõ ràng là tốt hơn vàng và sở hữu mọi thứ mà vàng muốn trở thành,” ông khẳng định.

Ngoài ra, vị CEO cũng đã đề cập đến dự luật quy định thân thiện với crypto mà các Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Kirsten Gillibrand đã đề xuất vào đầu tuần này. Theo ông, luật pháp công nhận tiềm năng tương lai của bitcoin. Nếu được triển khai, nó sẽ chứng minh cho toàn xã hội thấy rằng tài sản kỹ thuật số là một “thứ thực sự sẽ tồn tại với chúng ta”.

Đây không phải là lần đầu Michael Saylor đưa ra dự đoán như vậy

A few weeks ago, Saylor gave a much similar prediction on bitcoin, envisioning it to exceed the milestone of $1 million in the future:

Vài tuần trước, Saylor đã đưa ra một dự đoán tương tự về bitcoin, dự đoán này cho rằng BTC sẽ vượt mốc 1 triệu đô la trong tương lai:

“Tôi không hề đưa ra mục tiêu về giá, tôi nghĩ rằng mình sẽ luôn phải mua bitcoin ở mức cao nhất mãi mãi. Và tôi hy vọng Bitcoin sẽ tăng mức triệu đô. Vì vậy, chúng tôi rất kiên nhẫn. Chúng tôi cho rằng Bitcoin đích thực là tương lai của tiền tệ. "