Lần đầu tiên, Bitcoin ghi nhận dòng tiền ra trong bảy tuần liên tục

Theo dữ liệu cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, Bitcoin (BTC) lần đầu tiên chứng kiến bảy tuần thua lỗ liên tiếp trong bối cảnh toàn bộ thị trường suy thoái, các quy định về tiền mã hóa chặt chẽ hơn, lãi suất bán lẻ suy yếu và rủi ro hệ thống trong không gian tiền mã hóa.

Bitcoin đã đạt gần mức 47.000 đô vào giữa tháng 3 trong một đợt tăng giá kéo dài vài tuần sau khi giảm xuống còn 37.000 đô so với mức ATH của tháng 11 là gần 69.000 đô. Kể từ đó, tài sản này đã trượt giá mỗi tuần và có thể giảm xuống mức thấp nhất là 20.000 đô nếu điều kiện thị trường hiện tại tiếp diễn.

Bitcoin giảm trong bảy tuần liên tiếp. (TradingView)

Bitcoin, đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường từ lâu đã được định vị như một loại tài sản ngăn ngừa lạm phát hoặc một khoản đầu tư được cho là để bảo vệ người dùng trước sự sụt giảm sức mua của tiền tệ hoặc các tài sản khác.

Tuy nhiên, điều đó đến nay vẫn không xảy ra vì bitcoin có mối tương quan cao với các thị trường toàn cầu và đã được giao dịch tương tự như một cổ phiếu công nghệ rủi ro trong vài tháng qua. Trong khi đó, một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư bán bitcoin khi nó tăng giá.

"Theo quan điểm của chúng tôi, xu hướng bán tiền mã hóa theo xu hướng tăng vẫn còn. Bên cạnh còn có nhược điểm là triển vọng ảm đạm đối với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, với việc tăng lãi suất chưa được ngã ngũ", nhà phân tích thị trường FxPro chia sẻ Alex Kuptsikevich trong một email.

"Chúng tôi hy vọng phe gấu sẽ không nới lỏng sự kìm kẹp của họ trong những tuần tới. Theo quan điểm của chúng tôi, sự thay đổi tâm lý có thể không đến cho đến khi tiếp cận mức giá 19.600 USD, mức giá cao nhất và BTC đạt được vào năm 2018", Kuptsikevich nói thêm.

Nỗi lo về lạm phát ảnh hưởng không ít đến giá bitcoin

Những lo ngại về lạm phát đã góp phần vào sự sụt giảm của bitcoin trong vài tuần qua. Đầu năm nay, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất với con số lớn nhất kể từ năm 2000 trong nỗ lực cách thắt chặt chính sách tiền tệ sau những gói kích thích trị giá 2 nghìn tỷ USD trong vài năm qua.

Vào tháng 4, các nhà phân tích tại Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý rằng các biện pháp tích cực của Cục Dự trữ Liên bang để kiểm soát lạm phát có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Ngân hàng đầu tư đưa ra tỷ lệ chênh lệch của sự suy thoái kinh tế - một giai đoạn của chu kỳ kinh doanh trong đó nền kinh tế nói chung đang suy thoái - vào khoảng 35% trong hai năm tới.

Chủ tịch cấp cao của Goldman, Lloyd Blankfein đã nhắc lại quan điểm đó vào cuối tuần qua, nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang đứng trước “rủi ro rất, rất cao”. Một môi trường như vậy có thể gây ra sự sụt giảm trong chứng khoán Hoa Kỳ, điều này có thể lan sang bitcoin và gây ra các đợt bán tháo tiếp theo trong những tuần tới nếu mối tương quan hiện tại tiếp tục.

Rủi ro bán tháo có thể đã bắt đầu xuất hiện. Tuần trước, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), quỹ bitcoin (BTC) lớn nhất thế giới, trị giá 18,3 tỷ USD, đã ghi nhận ​​mức giảm của thị trường về ngưỡng thấp nhất từ trước đến nay là 30,79%, theo báo cáo. Việc sụt giảm có thể được coi là một chỉ báo giảm giá vì nó đồng nghĩa với việc mối quan tâm của các nhà giao dịch đối với bitcoin đang giảm dần.

GBTC hiện là một trong những cách duy nhất để các nhà giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ tiếp xúc với biến động giá của bitcoin mà không cần phải thực sự mua vào khoản tiền mã hóa tương ứng. (Công ty mẹ của Grayscale, Digital Currency Group, cũng là chủ sở hữu của CoinDesk, được điều hành như một công ty con độc lập).