10.599 ETH trị giá 20 triệu đô vừa được đốt

What happened: On Tuesday a total of 10,599.81 Ether (CRYPTO: ETH) worth $20,967,474, based on the current value of Ethereum at time of publication ($1,978.10), was burned from Ethereum transactions. Burning is when a coin or token is sent to an unusable wallet to remove it from circulation.Why it matters: On August 5th, 2021, the Ethereum blockchain implemented an important upgrade known as EIP-1159. This Ethereum improvement proposal changed the fee model drastically. Now each transaction includes a variable base fee that adjusts according to the current demand for block space. This base fee is burned, or permanently removed from circulation, lowering the supply of Ether forever.Ethereum is currently issuing new Ether at a rate of 4% per year, although this is expected to decrease to around 0.5-1% as a part of the Ethereum 2.0 upgrade. Once this occurs, many speculate that the burn rate of Ether will be greater than the token's issuance, causing ETH to become a deflationary currency.The net annualized issuance rate for Ether yesterday was -17.96%.Data provided by Glassnode

Điều gì đã xảy ra: Vào hôm thứ Ba, tổng cộng 10.599,81 Ether (CRYPTO: ETH) trị giá 20.967.474 đô, dựa trên giá trị hiện tại của Ethereum tại thời điểm soạn thảo (1.978,10 đô), đã được đốt từ các giao dịch Ethereum. Đốt là khi một coin hoặc token được gửi đến một ví không sử dụng được để loại bỏ nó khỏi lưu thông.

Tại sao nó lại quan trọng: Vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, blockchain Ethereum đã triển khai một bản nâng cấp quan trọng được gọi là EIP-1159. Đề xuất cải tiến Ethereum này đã thay đổi đáng kể mô hình phí. Giờ đây, mỗi giao dịch bao gồm một khoản phí cơ sở thay đổi được điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại đối với không gian khối. Phí cơ sở này bị đốt hoặc bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi lưu thông, làm giảm nguồn cung Ether mãi mãi.

Ethereum hiện đang phát hành Ether mới với tốc độ 4% mỗi năm, mặc dù tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 0,5-1% như một phần của quá trình nâng cấp Ethereum 2.0. Khi điều này xảy ra, nhiều người suy đoán rằng tốc độ đốt của Ether sẽ lớn hơn tốc độ phát hành token, khiến ETH trở thành một loại tiền tệ giảm phát.

Tỷ lệ phát hành ròng hàng năm cho Ether ngày hôm qua là -17,96%.

Dữ liệu được cung cấp bởi Glassnode

