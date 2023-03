Theo CEO Allaire: Các hoạt động của USDC Circle sẽ được tiếp tục khi các ngân hàng Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Hai

Giám đốc điều hành của Circle USDC, Jeremy Allaire, đã tuyên bố trên Twitter rằng dự trữ của tổ chức là “an toàn và bảo mật”, cũng như các hoạt động thanh khoản sẽ vẫn được tiếp tục khi các ngân hàng Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Hai.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan tài chính thực hiện các bước quan trọng để hạn chế rủi ro do hệ thống ngân hàng phân đoạn gây ra. Tiền gửi được thực hiện bằng SVB an toàn một trăm phần trăm và sẽ có thể truy cập được khi ngân hàng mở cửa trở lại vào ngày hôm sau “Allaire nói thêm. Anh ấy đã tweet sau khi Bộ Dịch vụ Tài chính New York tiết lộ rằng họ đã lấy được Signature Bank . Điều này xảy ra hai ngày sau khi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang tiếp quản với tư cách là người nhận cho Ngân hàng Thung lũng Silicon, ngân hàng đã bị New York tịch thu.

Sở dịch vụ tài chính. Theo tuyên bố của các quan chức liên bang, khách hàng của cả hai ngân hàng sẽ có quyền truy cập vào tiền gửi của họ. Allaire tuyên bố rằng “100% dự trữ USDC cũng an toàn và bảo mật”, công ty đang chuyển 3,3 tỷ đô mà họ có tại SVB sang BNY Mellon, công ty sẽ chịu trách nhiệm thanh toán.