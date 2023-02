Google Cloud trở thành Validator trên Tezos Network

This article has been republished with permission from CoinDesk.Google's cloud computing operator is to become a validator on the Tezos network.Google Cloud's corporate customers will be able to deploy Tezos nodes – a type of computer that runs a blockchain’s software to validate and store the history of transactions – in order to build Web3 applications on the network.The integration with Tezos marks Google Cloud's latest integration with a blockchain network, the platform having begun running a node-hosting service for Ethereum projects in October, then shortly thereafter becoming a validator on Solana.Such integrations demonstrate the interest that tech giants are taking in blockchain and Web3 projects. They may also inspire confidence in other firms interested in moving into the industry, knowing they can do so using infrastructure with the scale and resilience provided by firms like Google.Google Cloud has previously pointed out the relationship between hacked accounts by malicious actors to mine cryptocurrency, suggesting the firm is attuned to the specific security risks present in the digital asset industry.Read more: NFT Marketplace Rarible Expands Aggregation to Tezos

Bài viết này đã được tái bản với sự cho phép của CoinDesk.

Nhà điều hành điện toán đám mây của Google sẽ trở thành validator trên mạng Tezos network.

Các khách hàng doanh nghiệp của Google Cloud sẽ có thể triển khai các nút Tezos – một loại máy tính chạy phần mềm blockchain để xác thực và lưu trữ lịch sử giao dịch – nhằm xây dựng các ứng dụng Web3 trên mạng lưới.

Việc tích hợp với Tezos đánh dấu sự tích hợp mới nhất của Google Cloud với mạng lưới blockchain, nền tảng này đã bắt đầu chạy dịch vụ lưu trữ nút cho các dự án Ethereum vào tháng 10, sau đó không lâu sau đó trở thành validator trên Solana.

Việc tích hợp này đã thể hiện sự quan tâm của những gã khổng lồ công nghệ đối với các dự án blockchain và Web3. Họ cũng có thể tạo niềm tin cho các công ty khác quan tâm đến việc chuyển sang ngành, biết rằng họ có thể làm như vậy bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng với quy mô và khả năng phục hồi do các công ty như Google cung cấp.

Google Cloud trước đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa các tài khoản bị tấn công bởi các tác nhân độc hại nhằm khai thác tiền mã hoá, cho thấy công ty đã quan tâm đến các rủi ro bảo mật cụ thể hiện có trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Đọc thêm: NFT Marketplace Rarible mở rộng tổng hợp sang Tezos