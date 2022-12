Theo Reuters: Sam Bankman-Fried thuê Mark Cohen làm luật sư của mình

Sam Bankman-Fried has retained high-profile defense attorney Mark Cohen, reported Reuters on Tuesday, citing confirmation from Bankman-Fried's spokesperson Mark Botnick.A partner at Cohen & Gresser, Mark Cohen is a former federal prosecutor and recently represented Ghislaine Maxwell in her sex trafficking trial.Though not yet formally charged with any wrongdoing, Bankman-Fried is reportedly being probed by both U.S. federal prosecutors and the Securities and Exchange Commission (SEC) for his actions with respect to FTX – the failed crypto exchange he once led – and its sister company Alameda Research.Since the collapse of FTX, Bankman-Fried – against what might be typical legal advice to keep one's mouth shut – has submitted to extensive questioning in numerous forums, describing his actions as leader of the exchange as possibly stupid but not criminal. The stakes, though, have been upped somewhat of late, with Rep. Maxine Waters (D-Calif.) strongly suggesting that SBF appear next week before the House Committee on Financial Services, which she chairs, where he would presumably be under oath.

Reuters đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn xác nhận từ người phát ngôn của Bankman-Fried, Mark Botnick, Sam Bankman-Fried đã thuê luật sư bào chữa nổi tiếng Mark Cohen.

Một đối tác tại Cohen & Gresser cho biết Mark Cohen là cựu công tố viên liên bang và gần đây đã đại diện cho Ghislaine Maxwell trong phiên tòa xét xử nạn buôn bán tình dục của cô ta.

Mặc dù chưa chính thức bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào, Bankman-Fried được cho là đang bị cả hai công tố viên liên bang Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) điều tra vì những hành động của Sam đối với FTX – sàn giao dịch tiền mã hoá đã thất bại cũng như Alameda Research - do anh ấy lãnh đạo.

Kể từ sự sụp đổ của FTX, Bankman-Fried – chống lại những gì có thể là lời khuyên pháp lý điển hình để giữ im lặng – đã đưa ra nhiều câu hỏi trong nhiều diễn đàn, mô tả hành động của anh ta với tư cách là người lãnh đạo sàn giao dịch có thể là ngu ngốc nhưng không phạm tội. Tuy nhiên, gần đây, việc stake đã tăng lên một chút, với việc Hạ nghị sĩ Maxine Waters (D-Calif.) đề nghị mạnh mẽ rằng SBF sẽ xuất hiện vào tuần tới trước Ủy ban Hạ viện về Dịch vụ Tài chính do bà chủ trì, nơi Sam có lẽ sẽ tuyên thệ.