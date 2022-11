Theo nhiều báo cáo: Singapore bắt đầu điều tra gian lận đối với sàn giao dịch tiền mã hoá Hodlnaut

The white collar division of the police force is looking into allegations of cheating and fraud by the company and its directors, according to reports.The investigation report is the latest blow for the troubled Singapore-based exchange, which was one of the many crypto firms that was hit by the crypto downturn earlier this year.Earlier this month, the exchange had revealed that it has over SGD 18.3 million ($13.3 million) worth of crypto stuck in the defunct exchange FTX, dealing a further blow to its recovery process.Holdnaut had frozen withdrawals in August, after reportedly losing close to $189.7 million due to the collapse of the Terra ecosystem.Holdnaut did not immediately respond to CoinDesk's request for comment.

Theo nhiều báo cáo, cảnh sát Singapore đã bắt đầu cuộc điều tra sàn giao dịch tiền mã hoá đang gặp rắc rối Holdnaut.

Lực lượng cảnh sát đang xem xét các cáo buộc gian lận và lừa đảo của công ty và các giám đốc của công ty.

Báo cáo điều tra là đòn giáng mới nhất đối với sàn giao dịch có trụ sở tại Singapore hiện đang gặp khó khăn, đây là một trong nhiều công ty crypto đã bị ảnh hưởng từ cuộc suy thoái tiền mã hoá vào đầu năm nay.

Đầu tháng này, sàn giao dịch đã tiết lộ có số tiền mã hoá trị giá hơn 18,3 triệu SGD (13,3 triệu đô la) bị mắc kẹt trong sàn giao dịch không còn tồn tại FTX, giáng thêm một đòn mạnh vào quá trình phục hồi của họ.

Holdnaut đã đóng băng các khoản rút tiền vào tháng 8, sau khi được báo cáo là mất gần 189,7 triệu đô la do sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.

Holdnaut đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.