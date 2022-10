Bản tin cập nhật thị trường của Binance (25/10/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,98 nghìn tỷ đô, tăng 5,17% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $19.240 đến $20.421 trong 24 giờ qua. Tính đến 08:00 PM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $20.279, tăng 4.84%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm SSV, TRIBE , và VIB , tăng lần lượt 24%, 21%, và 18%.

Các tin mới trong ngày:

Lawmakers in the U.K. voted in favor of recognizing crypto assets as regulated financial instruments and products in the country on Tuesday.

CoinShares cho biết các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã chứng kiến dòng tiền 5 triệu đô tổng cộng vào tuần trước.

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: