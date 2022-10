Bản tin cập nhật thị trường của Binance (20/10/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,92 nghìn tỷ đô, giảm -0,48% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $18.900 đến $19.301 trong 24 giờ qua. Tính đến 09:00 AM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $19.119, giảm -0.42%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm VIDT, MDT , và MDX , tăng lần lượt 45%, 26%, và 13%.

Các tin mới trong ngày:

The cryptocurrency market was mixed on Wednesday: While prices for top assets bitcoin and ether were unusually stable given their volatile history, tokens from decentralized finance (DeFi) took the spotlight.

Terra developers floated a new proposal earlier this week as they look to revive the once-mighty ecosystem even as its controversial co-founder remains wanted by authorities.

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: