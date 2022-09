Đăng ký địa chỉ ENS đạt mức cao mới trong tháng 9

Theo Dune Analytics, một trang web giám sát tiền mã hoá, số lượng địa chỉ Ethereum Name Service (ENS) mới được đăng ký vào tháng 9 đạt mức cao nhất so với hàng tháng là 427.325 vào thời điểm bài viết được soạn thảo, mặc dù khối lượng giao dịch NFT tổng thể giảm 97% so với tháng 1 khi doanh số bán hàng đạt đỉnh.

Theo thống kê của Dune Analytics, có tổng cộng 2,598 triệu địa chỉ ENS đã được thiết lập vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu UTC.

Vào tháng 9, Ethereum Name Service đã vượt qua chuỗi NFT Bored Ape nổi tiếng và đứng đầu về khối lượng giao dịch trên OpenSea.

Các thương hiệu nổi tiếng đang có nhu cầu cao. Vào tháng 9, “Toyota.eth” được bán với giá 20 ETH (26.556 USD), ngang với giá của một chiếc Toyota Camry tiêu chuẩn.