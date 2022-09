Binance đăng ký thành công ở New Zealand

Binance New Zealand đã thông báo đăng ký thành công với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài chính vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Đứng đầu Binance New Zealand là Tổng giám đốc Ben Rose, người trước đây từng là Giám đốc thương mại (CCO) của công ty công nghệ địa phương CodeHQ. Việc đăng ký giúp Binance hoạt động hợp pháp ở New Zealand và cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác nhau, chẳng hạn như giao dịch giao ngay, NFT, staking, v.v.