Bản tin cập nhật thị trường của Binance (20/09/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,93 nghìn tỷ đô, giảm -1,17% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $18.715 đến $19.689 trong 24 giờ qua. Tính đến 08:00 PM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $19.001, giảm -2,69%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm EPX, WRX , và HNT , tăng lần lượt 46%, 12%, và 10%.

Các tin mới trong ngày:

MicroStrategy (MSTR) bought 401 bitcoins (BTC) between Aug. 2 and Sept. 19 for approximately $6 million.

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: