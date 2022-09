Adobe’s Figma Acquisition có thể thúc đẩy các sáng kiến Visual NFT

Công ty phần mềm thiết kế, Adobe, đã thông báo mua lại Figma.

Figma là một ứng dụng thiết kế web mà Adobe đang mua lại với giá 20 tỷ đô la, với ý định đánh bại đối thủ lớn nhất của mình. Adobe nhằm mục đích hợp nhất một số tính năng hiện có của mình như chụp ảnh, minh họa và công nghệ video với các sản phẩm của Figma.

David Wadhwami, Chủ tịch mảng Kinh doanh Truyền thông Kỹ thuật số tại Adobe, không lo lắng về thương vụ mua lại này thực tế là đã xảy ra trong thời kỳ suy thoái thị trường toàn cầu và ông cho rằng Figma là một trong những công ty tốt nhất để mua lại vào thời điểm này. Sự hợp nhất của hai công ty có thể thúc đẩy trò chơi của các sáng kiến NFT, điều mà công ty đã thử từ năm 2021.

Bài đăng Adobe’s Figma Acquisition Might Boost Visual NFT Initiative appeared first on Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media | Hướng dẫn về tiền mã hoá