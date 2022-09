Bản tin cập nhật thị trường của Binance (17/09/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,96 nghìn tỷ đô, tăng 0,86% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $19.322 đến $20.072 trong 24 giờ qua. Tính đến 09:00 AM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $19.878, tăng 0,92%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm UFT, DREP , và MIR , tăng lần lượt 52%, 30%, và 19%.

Các tin mới trong ngày:

The Ethereum Merge, which happened on Thursday, has introduced several structural changes to the blockchain, promising to make it more environment-friendly and reduce the supply of its native token ether (ETH).

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: