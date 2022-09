Lanceria hiện là nhà cung cấp dữ liệu trên Chainlink Network

Trên Twitter vào thứ Tư vừa rồi, Chainlink đã thông báo rằng hiện nền tảng tự do Lanceria là nhà cung cấp dữ liệu trên Chainlink Network. Đội ngũ nghiên cứu cho biết sau sự phát triển mới nhất này, các Lancerian có thể được hưởng lợi từ sự bảo mật vô song trong các giao dịch từ người sử dụng lao động đến người làm nghề tự do cũng như từ việc chuyển tiền an toàn sau khi công việc đã hoàn thành. Đội ngũ nghiên cứu cho biết thêm, node Chainlink giúp họ di chuyển dữ liệu từ nền tảng Lanceria sang blockchain nhằm giúp xác thực các giao dịch on-chain. Chainlink Network (LINK) ra đời nhằm mục đích cung cấp đầu vào và đầu ra dữ liệu chống giả mạo cho các hợp đồng thông minh trên bất kỳ blockchain nào. LINK giảm hơn 6,06% trong 24 giờ qua và đang được giao dịch ở mức 7,339 đô vào thời điểm bài viết được soạn thảo.