Bản tin cập nhật thị trường của Binance (15/09/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,96 nghìn tỷ đô, giảm -3,04% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $19.484 đến $20.395 trong 24 giờ qua. Tính đến 04:00 PM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $19.724, giảm -2,19%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm GLM, LOOM , và PHB , tăng lần lượt 21%, 18%, và 14%.

Các tin mới trong ngày:

Thị trường tiền mã hoá hầu như không thay đổi trong 24 giờ qua, nhưng hành động của ether (ETH) và Ethereum Classic (ETC) đã biến động vào đầu thứ Năm sau sự kiện Hợp nhất thành công.

The metaverse – an immersive digital world created by the combination of virtual reality, augmented reality and the internet – will have “profound implications” for China and will affect gaming, advertising and e-commerce, JPMorgan (JPM) said in a research report last week.

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: