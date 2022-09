SDK Javascript của NEAR Protocol hiện đang hoạt động

Trên Twitter vào thứ Năm, Near Protocol đưa ra thông báo Bộ công cụ phát triển phần mềm Javascript (SDK) hiện đã đang hoạt động. SDK tập hợp một nhóm các công cụ cho phép lập trình các ứng dụng di động. Đội ngũ Near Protocol hiện đang hối thúc các nhà phát triển kiểm tra SDK Javascript và xây dựng trên blockchain của nó. NEAR Protocol là một nền tảng ứng dụng phi tập trung được thiết kế giúp cho các ứng dụng có thể sử dụng tương tự như những ứng dụng trên web ngày nay. Mạng lưới chạy trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) được gọi là Nightshade, nhằm mục đích cung cấp khả năng mở rộng năng động và ổn định phí. NEAR đang giao dịch ở mức 4,814 đô, tăng 7,12% trong 24 giờ qua.