Bản tin cập nhật thị trường của Binance (08/09/2022)

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường crypto hiện ở ngưỡng 0,98 nghìn tỷ đô, tăng 2,36% so với ngày hôm qua.

Bitcoin (BTC) hiện đang được giao dịch trong khoảng $18.990 đến $19.465 trong 24 giờ qua. Tính đến 08:00 PM (UTC) ngày hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $19.355, tăng 1,85%.

Các đồng có mức tăng mạnh trên thị trường gồm POLY, AERGO và PLA , tăng lần lượt 95%, 52%, và 41%.

Các tin mới trong ngày:

Sony Music has filed for a trademark to use the Columbia Records logo for non-fungible token-backed (NFT) media, according to the application.

In an attempt to fight galloping inflation, the European Central Bank raised its key interest ratesby 75 basis points.

Crypto analytics firm Messari has identified seven unique trends that could catalyze the next great crypto bull run.

Chuyển động thị trường:

Top tăng giá trên Binance: