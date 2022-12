Axie Infinity cho biết sẽ hỗ trợ Ethereum Proof of Stake

Đội ngũ Axie Infinity đã thông báo qua Twitter vào thứ Ba rằng Axie Infinity và Ronin Bridge sẽ hỗ trợ Ethereum Proof of Stake (ETHPoS) sau khi Hợp nhất Ethereum. Để đảm bảo tính toàn vẹn của Ronin Bridge , Axie Infinity sẽ tạm dừng 24 giờ trước khi Hợp nhất và mở nó khi đã xác thực hỗ trợ cho việc Hợp nhất. Hơn nữa, Ethereum Proof of Work (ETHPoW) sẽ không được hỗ trợ. Do đó, người dùng được yêu cầu rút Ronin WETH của họ sang Ethereum trước khi Ronin Bridge bị tạm dừng nếu muốn sử dụng ETHPoW.