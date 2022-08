Nhà sản xuất phim The Gentlemen Ivan Atkinson của Hollywood hợp tác với Light Cycle trên Caduceus Blockchain

Ivan’s One Van Films sẽ áp dụng NFT & DAO cho các sản phẩm trong tương lai khi thấy những người hâm mộ trung thành được thưởng thông qua các tiện ích như truy cập hậu trường và hơn thế nữa

Công ty sản xuất phim nổi tiếng One Van Films của Ivan Atkinson đang hợp tác với 3D Metaverse Platform Light Cycle trên Hệ sinh thái Caduceus cho một dự án NFT và DAO mới tiên phong nhằm trao thưởng cho những người hâm mộ trung thành và những người ủng hộ bằng cách tạo ra một nền kinh tế sinh thái cung cấp sự thay đổi đối với những thách thức truyền thống trong ngành công nghiệp điện ảnh.

One Van Films là một công ty sản xuất phim độc lập của Anh có trụ sở tại London và được thành lập bởi nhà sản xuất kiêm nhà viết truyện nổi tiếng của Hollywood, Ivan Atkinson. Tác phẩm gần đây của anh ấy bao gồm The Gentleman (2019), Wrath of Man (2020) và Aladdin (2019) và anh ấy nổi tiếng vì đã làm việc với một số tài năng sáng tạo nhất trong ngành bao gồm Guy Ritchie, Jason Statham và Matthew McConaughey.

Dự án mới này sẽ giúp những người hâm mộ trung thành có mối quan hệ thân thiết và cá nhân với ngành công nghiệp điện ảnh với mức độ truy cập hậu trường, hoàn toàn chưa từng có trước đây. Nó có dạng quyền sở hữu Digital NFT và mã hóa các khoảnh khắc cũng như bộ sưu tập độc quyền. Nó cũng sẽ cách mạng hóa cách người hâm mộ có thể tương tác trong khi xem phim, tức là chọn các kết thúc khác nhau, mua các mặt hàng họ thích trong phim, v.v. Dự án đột phá và tiên phong sẽ được liệt kê trên nền tảng The Light Cycle, đây là một lựa chọn hiển nhiên do tốc độ, sự dễ dàng và - không giống như rất nhiều nền tảng khác trong lĩnh vực này với chi phí tối thiểu.