Thợ đào Bitcoin chịu lỗ hơn 1 tỷ đô trong Quý 2 2022

Sau khi gánh chịu một số khoản lỗ không nhỏ khi thị trường crypto sụt giảm, ba công ty khai thác Bitcoin được giao dịch công khai lớn nhất của Hoa Kỳ đã mất hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong quý thứ hai.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Core Scientific Inc., Marathon Digital Holdings Inc. và Riot Blockchain Inc. đều báo cáo khoản lỗ ròng lần lượt là 862 triệu USD, 192 triệu USD và 366 triệu USD.

Sau sự sụt giảm khoảng 60% của giá Bitcoin trong quý, các công ty khai thác lớn khác như Bitfarms Ltd. và Greenidge Generation Holdings Inc., công bố kết quả vào thứ Hai, cũng có nghĩa vụ ghi ra giá trị tài sản nắm giữ của họ.

Mặc dù tuần qua thị trường đã có những chuyển biến tốt đối với cổ phiếu của các công ty khai thác crypto, nhưng vẫn còn khá ảm đạm. Để có thể chi trả khoản nợ và đáp ứng chi phí hoạt động trong quý gần đây nhất, các thợ đào đã buộc phải bán một số Bitcoin đang nắm giữ, và tình trạng này vẫn tiếp diễn đến Quý thứ ba hiện tại.

Theo Mellerud, trong tháng 6 các đơn vị khai thác đã khai thác 3.900 coin, nhưng đã bán ra 14.600 coin trong tổng số đó. Cũng vào tháng 6, Core Scientific đã bán khoảng 80% số coin của mình để trả chi phí hoạt động và hỗ trợ tăng trưởng.

Để có thể duy trì, các thợ mỏ đã phải bán ra tài sản và dàn máy khai thác của họ và gánh thêm nợ. Marathon đã mở rộng hạn mức tín dụng 100 triệu USD trước đó của mình vào tháng 7 bằng cách tái cấp vốn với khoản vay có kỳ hạn 100 triệu USD mới từ ngân hàng cởi mở với crypto là Silvergate Capital Corp. Ngoài ra, các đơn vị khai thác đã bán thiết bị khai thác của mình với giá 58 triệu USD. Với B. Riley Principal Capital II, Core Scientific đã ký một thỏa thuận mua cổ phiếu phổ thông với giá 100 triệu USD