Ngân hàng Commonwealth (CBA), ngân hàng lớn nhất của nước Úc, cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm thời giữ một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch crypto cho những nguyên nhân về rủi ro lừa đảo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai sàn giao dịch lớn trên toàn cầu đang phải đối mặt với vụ kiện từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ vài tuần sau khi một ngân hàng lớn khác của Úc, Westpac, cấm khách hàng giao dịch với sàn giao dịch crypto Binance.

Vào ngày 8 tháng 6, CBA cho biết họ sẽ từ chối hoặc tạm dừng 24 giờ đối với “một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch tiền mã hoá”. Ngân hàng đã không giải thích sàn giao dịch nào hoặc thanh toán nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp mới này.

]“Commonwealth Bank has today introduced new measures to help protect customers from scam risks associated with making certain payments to cryptocurrency exchanges,” it wrote in a statement.

Trong một tuyên bố, Commonwealth cho biết - “Ngân hàng Commonwealth hôm nay đã giới thiệu các quy định mới để giúp bảo vệ khách hàng khỏi các rủi ro lừa đảo liên quan đến việc thực hiện một số khoản thanh toán nhất định cho các sàn giao dịch tiền mã hoá,”.

Ngân hàng này cũng nói thêm rằng quy định hạn mức 10.000 đô la Úc ($ 6,650) mỗi tháng sẽ được áp dụng cho khách hàng gửi tiền đến các sàn giao dịch tiền mã hoá để mua crypto “trong những tháng tới”.

“Kể từ hôm nay, CBA sẽ từ chối hoặc giữ trong 24 giờ một số khoản thanh toán nhất định đối với các sàn giao dịch tiền mã hoá. Trong những tháng tới, Ngân hàng cũng sẽ áp dụng hạn mức 10.000 AUD trong một tháng cho những khoản mà Ngân hàng có thể xác định các khoản thanh toán được gửi đến các sàn giao dịch để mua tiền mã hoá,” ngân hàng cho biết.

Tổng giám đốc dịch vụ quản lý gian lận của CBA, James Roberts, tuyên bố rằng “những kẻ lừa đảo ở khắp mọi nơi trên thế giới đang tận dụng” sự quan tâm đến tiền mã hoá, giả vờ là “cơ hội đầu tư hợp pháp hoặc chuyển tiền vào các sàn giao dịch”.

Ngân hàng cho biết quy định này sẽ “được xem xét liên tục” và nó sẽ giám sát tác động và quy định này mạng lại.

Cointelegraph đã liên hệ với Ngân hàng Commonwealth để nhận xét nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.