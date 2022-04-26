Покроковий гайд із Binance Card для біженців з України

Про Binance

Binance — найбільша світова блокчейн-екосистема та постачальник інфраструктури для криптовалютної галузі. Комплексом фінансових продуктів Binance включає у себе найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами. Платформа Binance, якій довіряють мільйони людей у світі, покликана розширити свободу грошей для користувачів.

Як Binance підтримала Україну

У перші дні повномасштабного вторгення, Binance створила “Фонд екстреної допомоги” для надання негайної підтримки та безпечного прихистку біженцям подалі від зон конфлікту. Пожертвування Binance у розмірі $10 млн – одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України. І Binance продовжить надавати допомогу.

Про співпрацю з Мінцифрою

Команди Binance та Мінцифри на всіх рівнях максимально ефективно співпрацюють та координуються у всіх напрямках. Ключові ініціативи:

Binance продовжить наслідувати санкційну політику і суворо слідкуватиме за її дотриманням на платформі

Binance також співпрацюватиме з Мінцифрою для інтеграції застосунку Дія для ідентифікації українських користувачів криптобіржі

Binance та Мінцифра посилять співпрацю в галузі освіти: буде запущено курс із грамотності у сфері криптоактивів

Про Binance Refugee Crypto Card

У цьому блозі ми покажемо як замовити та використовувати картку Binance, та надамо важливі поради. З карткою Binance Refugee Card кожен українець, який сьогодні перебуває в країнах ЄЕЗ, може конвертувати та витрачати криптовалюту в понад 60 мільйонів магазинів, де приймають онлайн-оплату.

Зазначимо, що біженці, які звернулись до місцевих некомерційних організацій та подали заявку на отримання криптовалютних карток Binance Refugee Card, отримають 75 BUSD щомісця (225 BUSD протягом трьох місяців) відповідно до рекомендованого рівня пожертв УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Питання-відповіді щодо отримання благодійної допомоги для біженців, будь ласка, читайте за посиланням.

1. Реєстрація на Binance та проходження KYC верифікації особи

Будь ласка, зареєструйтеся на Binance (перегляньте наш відеогайд), пройдіть KYC-верифікацію особи (перегляньте наш відеогайд) включно з українським паспортом і ввійдіть до акаунту. Наголошуємо, що на етапі реєстрації ви маєте вказати свою українську юридичну адресу місця реєстрації, що вказана в паспорті. Важливо: при проходженні верифікації вказуйте ваше ім'я та прізвище латиницею (як у закордонному паспорті), наприклад, Ivan Shevchenko замість Іван Шевченко.

2. Як замовити картку Binance?

2.1 Перш ніж замовити картку переконайтеся, що у вашому акаунті Binance доданий номер телефону однієї з країн ЄЕЗ. Ви можете зробити це в розділі [Безпека] за лічені секунди. Майте на увазі, що заради безпеки акаунта, можливість проведення торгових операцій буде обмежена на 24 години після зміни номера телефона.

Якщо до вашого акаунта Binance прив’язано український номер телефона, будь ласка, змініть номер на європейську SIM-картку в розділі [Безпека].

Якщо ви бачите це спливаюче повідомлення під час замовлення Binance Refugee Crypto Card, будь ласка, вкажіть своє юридичне ім’я латинськими (англійськими) символами відповідно до вашого офіційного паспорта або документа, що посвідчує особу.

Будь ласка, вкажіть своє ім’я та прізвище у формі (ім'я по батькові не обов’язково).

Будь ласка, подайте заявку на отримання криптокартки Binance Refugee через 5 днів після оновлення вашого імені.

2.2 Для реєстрації картки наведіть курсор на [Фінанси] та натисніть [картка Binance Visa] у заголовку домашньої сторінки Binance.

2.3 Розпочніть процес реєстрації заявки на створення, перевіривши ініціали на картці та натиснувши «Далі».

2.4 Далі вам буде надано можливість створення PIN-коду для використання картки. Наголошуємо, у жодному разі не ділитися цим кодом із будь-ким із міркувань безпеки та запобігання злому.

2.5 У розділі «Додаткова інформація» вам необхідно вказати поточну адресу проживання зі списку країн ЄЕЗ, куди буде надіслана фізична картка. Тож ця адреса буде відрізнятися від вашої української адреси, яку ви вказали при реєстрації та верифікації акаунта.

2.6 Повторно перевірте всі введені дані та, за потреби, відредагуйте для максимальної коректності. Також ознайомтеся з політикою та умовами використання, після чого — підтвердьте вашу згоду на завершення процесу замовлення.

2.7 Вітаємо! Ви успішно оформили Binance Card для біженців та маєте доступ до повної інформації щойно створеної картки.

Звертаємо увагу, що Binance НЕ ВВОДИЛА жодних обмежень щодо дати замовлення. Щодо подальших змін у процесі замовлення та роботі самої картки ми інформуватимемо вас у наших блогах і офіційних соцмережах.

3. Як користуватися Binance Card?

3.1 Для поповнення рахунку картки вам потрібно перевести будь-які активи зі спотового гаманця на рахунок банківської картки. Для цього натисніть кнопку «Поповнити» на головній сторінці картки та введіть бажану суму. Після поповнення, перевірте чи кошти вже надійшли до вашого рахунку. Читайте детальніше про переказ коштів та поповнення картки Binance тут.

3.2 Якщо ви хочете переглянути деталі картки (номер, CVV-код та термін дії), натисніть «Показати деталі» та пройдіть верифікацію номером телефона та SMS-кодом.

У разі необхідності заморозити картку через особисті причини, ви можете зручно зробити це через функції «Заморозка» та «Розморозка».

3.4 Якщо ви бажаєте обрати пріоритетні монети для списання коштів, натисніть на іконку редагування біля розділу «Пріоритет оплати». Серед списку ви можете обрати послідовність списання монет, у разі оплати карткою.

4. Як оплатити товар із Binance Card?

4.1 Перейдіть на будь-який сайт, у якому є опція оплати карткою. Оберіть бажаний товар, заповніть необхідні контактні дані та оберіть «Оплата карткою». Після підтвердження особи на отримання повних даних акаунта на Binance, скопіюйте дані своєї картки та вставте їх у поля на сайті магазину.

Ініціюйте оплату, як ви зробили б це зі звичайною банківською карткою, та зачекайте підтвердження.

Після отримання фізичної картки ви можете також оплачувати будь-які товари та послуги в офлайн-точках, де підтримується спосіб оплати карткою VISA.

З деталями транзакції та всіх списань ви можете ознайомитися на головній сторінці власної Binance Card та в спеціальному розділі FAQ.

5. Більше корисної інформації про Binance Refugee Card (FAQ):

5.1 Коли я можу отримати фізичний аналог Binance Card?

Вашу віртуальну картку Binance буде оформлено одразу після успішного замовлення. Це означатиме, що ви правильно пройшли верифікацію особи та процес замовлення картки. Ми докладаємо всіх зусиль, щоби доставити вашу фізичну картку Binance на вашу адресу якнайшвидше. Будь ласка, терпляче дочекайтеся її доставки, оскільки через високий попит може виникнути затримка. Доставка фізичної картки може займати близько 2 тижнів, а іноді до 8 тижнів — залежно від країни вашого проживання.

5.2 Що робити, якщо моя картка не надійшла після замовлення?

Якщо в статусі вашої картки Binance Visa відображається, що картку було відправлено, але ви не отримали її протягом 45 днів після оформлення замовлення на картку, її могло бути втрачено в процесі доставки. Також переконайтеся, що ви ввели коректні дані доставки.

5.3 Скільки коштує послуга відкриття картки?

Завдяки ініціативі від Binance, отримання та використання картки безкоштовне. Єдине зауваження: щоб отримати Binance Card, біженцям потрібно буде використовувати наявний акаунт, зареєстрований в Україні, або зареєструвати новий акаунт на Binance, використовуючи українську домашню адресу, навіть якщо зараз вони проживають в іншій країні ЄЕЗ.

5.4 У яких країнах можна оформити картку Binance?

Картка Binance доступна користувачам Binance з України, які проживають у наступних країнах: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Гібралтар, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

5.5 Які комісії та ліміти існують у використанні картки Binance?

Будь ласка, ознайомтеся з усіми деталями щодо комісій та лімітів тут.

5.6 Як працює кешбек картки Binance?

Для картки Binance пропонується кешбек від 0,1 % до 8 % за кожну покупку, оплачену карткою*. Відсоток кешбеку залежить від рівня вашої картки на основі суми холду BNB у ваших гаманцях Binance. Кешбек розраховується щодня за кожну оплачену** покупку з попередньої дати. Binance продовжуватиме додавати нові переваги та бонуси до цієї програми. Детальніше ви можете переглянути інформацію про кешбек тут.

5.7 Як перевірити дані своєї картки Binance та знайти її в мобільному додатку Binance?

Усю інформацію про вашу віртуальну картку ви можете знайти тут.

5.8 Наскільки безпечно використовувати картку Binance?

Картка Binance безпечна за замовчуванням. Звичайно, рекомендуємо не показувати нікому свій CVV. Перегляньте поради щодо безпеки карток від Binance, задля безпечного використання картки.

5.9 Як прив’язати картку Binance до Google Pay / Samsung Pay / ApplePay?

Рекомендуємо переглянути детальний гайд, щоби додати вашу віртуальну картку до Google Pay / Samsung Pay. До Apple Pay картка додається лише за допомогою програми Curve.com, яка працює в деяких країнах ЄС, якщо ваш AppleStore налаштований першочергово на цю країну, а не підв'язаний до України.

5.10 Залишилися питання стосовно картки Binance?

Будь ласка, перегляньте наш розділ FAQ та зверніться до україномовної служби підтримки Binance 24/7. Питання-відповіді щодо отримання благодійної допомоги для біженців, будь ласка, читайте за посиланням.

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