Покупайте и продавайте криптовалюту за считаные минуты
Присоединяйтесь к крупнейшей в мире криптобирже
Название
Последняя цена
Изменение за 24ч
Рынки
BNB
BNB
–
–
BTC
Bitcoin
–
–
ETH
Ethereum
–
–
XRP
Ripple
–
–
BCH
Bitcoin Cash
–
–
LTC
Litecoin
–
–
Торгуйте везде
Мобильное приложение
Вся мощь криптовалютной биржи Binance в одном удобном приложении. Загрузите мобильное приложение Binance для криптотрейдинга уже сегодня.
Десктопное приложение
Мощная торговая криптоплатформа для тех, кто настроен на серьезную работу. Торговый функционал Binance был разработан с учетом специфики работы вашего Windows или MacOS устройства.
API
API Binance разработан для того, чтобы обеспечить простой и эффективный способ интеграции вашего торгового приложения в нашу платформу.
Связаться с нами
Поддержка 24/7
Есть проблема? Просто свяжитесь с нами. Наша служба поддержки доступна 24/7.
Блог Binance
Новости и обновления от ведущей в мире биржи криптовалют.
Сообщество
Binance глобальна. Присоединяйтесь к обсуждению в наших мировых сообществах.
Вакансии
Помогите построить будущее технологий. Начните свою новую карьеру в Binance.
Начните торговать сейчас