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Десктопное приложение Мощная торговая криптоплатформа для тех, кто настроен на серьезную работу. Торговый функционал Binance был разработан с учетом специфики работы вашего Windows или MacOS устройства.