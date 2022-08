'Suy thoái’ là gì? Và nó có thực sự ảnh hưởng đến Bitcoin không?

Suy thoái - khái niệm xuất hiện khá nhiều trong các cuộc trò chuyện của mọi người những ngày gần đây với trong một bối cảnh hoàn toàn dễ hiểu.

Theo báo cáo tổng sản phẩm quốc nội của ngày hôm nay cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đã suy thoái trong quý thứ hai liên tiếp và nếu bạn đã từng tham gia lớp kinh tế vĩ mô một cách nghiêm túc, có thể, bạn đã phải bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đấy.

Hầu hết những sinh viên kinh tế đều đã học được rằng "hai quý giảm liên tiếp" tương đương với định nghĩa của suy thoái. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc vào người được hỏi, và ngày nay, nếu bạn có theo dõi các nhà hoạch định chính sách thì sẽ biết được họ đang hướng đến một tiêu chuẩn hoàn toàn khác.

Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER), nơi mà hầu hết các nhà phân tích và quan chức Hoa Kỳ trì hoãn việc xác định khung thời gian của các chu kỳ kinh tế, đã nói rằng suy thoái được xác định bởi nhiều yếu tố chứ không chỉ mỗi GDP.

Theo NBER, suy thoái là “sự suy giảm đáng kể trong hoạt động kinh tế trên toàn nền kinh tế và kéo dài hơn một vài tháng”. Tính chủ quan cố hữu mang lại cho các nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang các yếu tố rất cần thiết, rất khác biệt với định nghĩa “hai quý” đơn giản.

David Wessel, chuyên gia cao cấp về nghiên cứu kinh tế tại Viện Brookings và là cựu biên tập viên kinh tế của Wall Street Journal, cho biết: “Với định nghĩa cũ thì có thể hiểu theo một cách đơn giản như hai màu đen và trắng. Còn định nghĩa NBER thì sẽ phức tạp hơn, và đó là điều dễ hiểu vì bao gồm rất nhiều yếu tố."

NBER là tổ chức được thành lập vào năm 1978, và khi quay ngược lại dòng lịch sử mà xét thì yếu tố “hai quý liên tiếp có GDP sụt giảm” là định nghĩa duy nhất tồn tại, Wessel nói.

Chỉ số GDP có thể cho chúng ta biết nền kinh tế đang hoạt động như thế nào, nhưng các con số thường được điều chỉnh lại với mức điều chỉnh trung bình theo thời gian là 1,5%. Đây là lý do tại sao phương pháp của NBER có thể mang đến một đánh giá hữu ích hơn, mặc dù hầu hết thời gian, tiêu chuẩn "hai quý" vẫn được chấp nhận.

“Sự khác biệt giữa việc chi ra và thu vào đặc biệt lớn trong quý đầu tiên của năm nay, và điều đó khiến một số người nghĩ rằng GDP có thể sẽ được điều chỉnh và có thể không thực sự âm trong quý đầu tiên,” Wessel nói .

Hai trợ lý thư ký của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã viết một bài đăng dài trên web trong tuần này đưa ra các điểm được mô tả là “bằng chứng đáng kể” rằng “nền kinh tế hiện không suy thoái”, ngay cả khi GDP giảm trong hai quý liên tiếp.

Một phóng viên của Fox News đã hỏi người phát ngôn của Nhà Trắng trong tuần này tại sao chính quyền của Tổng thống Joe Biden “lại cố gắng xác định lại ‘suy thoái' khi “tất cả chúng ta đều hiểu suy thoái đồng nghĩa với hai quý liên tiếp có mức tăng trưởng GDP âm”. (“Đó không phải là định nghĩa,” người phát ngôn nói.)

Tương tự, trong một cuộc họp báo tuần này, một phóng viên đã hỏi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell liệu ông có coi nền kinh tế Mỹ đang suy thoái nếu GDP giảm trong quý hai hay không.

Powell nói: “Fed không đưa ra phán quyết về điều này. Mặc dù vậy, nếu bạn nghĩ về suy thoái thực sự là gì, thì đó là sự suy giảm trên diện rộng trên nhiều ngành, kéo dài hơn một vài tháng và bao gồm nhiều yếu tố được kiểm tra để đánh giá trong đó. Và cái chúng ta đang đề cập ở đây lại không phải như vậy ”.

Treasury Secretary Janet Yellen earlier on Thursday reiterated Powell’s point, saying that a “semantic battle” about whether the country is in a recession should be “avoided,” and that a recession is a “broad-based weakening of the economy,” and “that is not what we’re seeing right now.”

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen trước đó vào thứ Năm đã nhắc lại quan điểm của Powell, nói rằng một “trận chiến ngữ nghĩa” về việc liệu đất nước có đang rơi vào suy thoái hay không nên “tránh” và suy thoái là “sự suy yếu trên diện rộng của nền kinh tế” và “ đó không phải là những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ. "

Điều này có ý nghĩa gì với Bitcoin?

Đối với các nhà giao dịch crypto và cụ thể là bitcoin, câu hỏi đặt ra là: Liệu vào thời điểm này, liệu nước Mỹ có rơi vào suy thoái hay không?

Câu trả lời rất có thể là không.

Jeff Dorman, giám đốc đầu tư tại Arca Funds cho biết: “Chúng tôi đang dần nhận ra rằng bitcoin không phải là một “kho lưu trữ giá trị” mà là một “kho lưu trữ giá trị vượt trội", và việc chúng ta có đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái hay không đều không ảnh hưởng gì. "

Negative wealth là khái niệm được cấu thành từ sự sụt giảm trong niềm tin kinh doanh và trong chi tiêu cũng như doanh thu kinh doanh, dẫn đến nhu cầu bitcoin giảm theo, Dorman nói, nhưng từ quan điểm cấu trúc, đồng crypto lớn nhất theo vốn hóa thị trường vẫn không bị ảnh hưởng.

Ông nói: “Bitcoin không gì khác hơn là một quyền chọn mua trong một tương lai nơi bitcoin được sử dụng như một loại tiền tệ thực tế khi đối mặt với sự suy giảm niềm tin vào tiền pháp định.Do đó, giá bitcoin chỉ đơn giản là sự phản ánh xác suất đó tăng hay giảm, và từ quan điểm đó, suy thoái về lý thuyết có thể làm tăng khả năng các nhà đầu tư tìm kiếm một giải pháp thay thế cho tiền pháp định của chính phủ." Tiền pháp định là một thuật ngữ mà nhiều nhà phân tích tiền mã hóa sử dụng để mô tả cho loại tiền mặt do chính phủ phát hành không được hỗ trợ bởi bất kỳ hàng hóa vật chất nào như vàng.

Do hầu hết các thị trường, bao gồm cả thị trường crypto, đã phải chịu những tổn thất lớn trong năm nay từ sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô, chúng ta vẫn còn phải xem liệu nên gọi giai đoạn này là “suy thoái” hay lựa chọn chẳng dùng tên gì để gọi nó.

Bob Iacchino, trưởng nhóm chiến lược tại Path Trading Partners và đồng quản lý danh mục đầu tư tại Stock Think Tank cho biết: “Tôi không quan tâm đến suy thoái kinh tế. Bạn chỉ đặt tên cho một thời kỳ và đặt tên cho một thời kỳ kinh tế, nhưng tôi không quan tâm về điều đó vì dù có gọi nó một cái tên cụ thể cũng không tahy đổi được việc chúng ta có đang chịu ảnh hưởng từ nó hay không ”.

Bitcoin và hầu hết các loại tiền mã hóa khác đã tăng giá đáng kể từ cuộc họp báo ôn hòa của Powell vào ngày thứ Tư và thứ Năm về chỉ số GDP. Bitcoin đã tăng trở lại trên 24.000 đô vào cuối ngày thứ Năm, tăng 8% trong 24 giờ qua.

Paul Eisma, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại XBTO Group, cho biết: “Sự phục hồi của thị trường rủi ro có thể là do phản ứng tăng giá trước việc tốc độ tăng lãi suất giảm dần để phản ứng với báo cáo GDP tiêu cực”.

“Chúng ta đang ở trong một môi trường định hướng theo dữ liệu, vì vậy bất kỳ con số kinh tế nào cho thấy nhu cầu và tăng trưởng chậm lại hoặc lạm phát giảm bớt, kỳ vọng lạm phát sẽ hỗ trợ cho các tài sản rủi ro - bao gồm bitcoin, tiền mã hóa.”

So với tất cả những điều đó, từ "suy thoái" có thể chỉ là một sự đánh lạc hướng.