Ethereum Sau Bản Nâng Cấp Merge: Điều Tiếp Theo Là Gì?

Tại Hội nghị cộng đồng Ethereum ở Paris, Vitalik Buterin - đồng sáng lập blockchain Ethereum đã chia sẻ những gì anh ấy mong đợi đối với Ethereum trong kỷ nguyên hậu-Hợp nhất (post-Merge). Buterin đã kết thúc hội nghị bằng cách chia sẻ rằng sau bản nâng cấp Hợp nhất (the Merge), Ethereum mới hoàn thành được khoảng 55%.

Merge chủ yếu ám chỉ đến việc giao thức mainnet Ethereum proof-of-work (PoW) hiện tại sẽ "hợp nhất" với hệ thống blockchain proof-of-stake (PoS) Beacon Chain và tiếp tục vận hành với PoS.

Vậy Ethereum ở tình trạng nào trong một thế giới sau Hợp nhất? Nhiều người đã coi the Merge sẽ là thành quả cuối cùng của mạng lưới. Nhưng giờ đây, theo Buterin, Ethereum sẽ tiếp phát triển theo trình tự “the Surge, the Verge, the Purge và the Splurge”.

Ngày kỷ niệm của mainnet Ethereum được ra mắt là vào ngày 30 tháng 7. Vì vậy, đây sẽ là thời điểm thích hợp để xem xét những gì sẽ xảy ra đối với Ethereum sau bản Merge.

Ethereum sẽ có thể xử lý "100.000 giao dịch mỗi giây", sau khi hoàn thành 5 giai đoạn chính: • The Merge • The Surge• The Verge • The Purge• The Splurge

Mở Rộng Quy Mô Của Ethereum Với The Surge

"Surge" ám chỉ đến việc Ethereum sẽ giới thiệu các hệ thống mà làm cho mạng có thể mở rộng hơn (quy mô hơn) bằng cách cho phép tạo các sản phẩm hoặc nền tảng companion lớp 2, bao gồm cả sharding và rollups, và do đó giúp người dùng hoạt động trên mạng Ethereum dễ dàng hơn .

Sharding

Trong giai đoạn này, sự ra đời của sharding vô cùng được mong đợi trên Ethereum. Sharding sẽ chia toàn bộ mạng của Ethereum thành các phần nhỏ hơn, được gọi là “shards - các phân đoạn”, nhằm mục đích tăng khả năng mở rộng của mạng. Nó thực hiện điều này bằng cách chia nhỏ dữ liệu trong cùng một blockchain, về bản chất là tạo ra nhiều blockchain nhỏ hơn. Điều này sẽ trở nên rất thuận lợi khi giao thức chuyển sang proof-of-stake. Sau đó, Ethereum sẽ hướng tới việc tạo ra một hệ thống phân đoạn gồm 64 cơ sở dữ liệu được liên kết.

Sharding là một khái niệm trong khoa học máy tính mà có tác dụng mở rộng quy mô các ứng dụng để chúng có thể hỗ trợ nhiều dữ liệu hơn. Nếu sharding có thể được triển khai trên Ethereum, mỗi người dùng có thể lưu trữ một phần thay đổi vào cơ sở dữ liệu, thay vì toàn bộ.

Danksharding cũng nhận thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với một thế giới sau Hợp nhất. Mặc dù Buterin không đề cập cụ thể đến khái niệm này ở Paris, nhưng những người hâm mộ Ethereum đã chuyển sang nguyên mẫu này để làm cho Ethereum có thể mở rộng hơn. Danksharding áp dụng khái niệm tương tự là chia mạng thành các shards, nhưng thay vì sử dụng các shards để tăng giao dịch, nó sử dụng chúng để tăng không gian cho các nhóm dữ liệu. Điều này cho phép Ethereum xử lý số lượng dữ liệu lớn hơn.

Trong khi báo chí ở Paris bắt đầu thu hút sự chú ý đến việc Ethereum đang nghiên cứu sharding, thì sharding đã là một ý tưởng kể từ khi Ethereum xuất hiện vào năm 2013. Việc triển khai dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào khoảng năm 2023.

Các nhà phát triển Ethereum cũng đang tìm cách gia tăng tiềm năng mở rộng quy mô của nó bằng việc giới thiệu các bản rollup. Các rollup thực hiện giao dịch bên ngoài lớp cơ sở của Ethereum (lớp 1) và sau đó đăng dữ liệu giao dịch lên blockchain lớp 1, cho phép nó tận dụng lợi thế của chuỗi bảo mật Ethereum chính. Nhiều người đã nói rằng các bản rollup vẫn còn lâu nhưng việc ra mắt của một số dự án mới hơn, bao gồm zkSync và Polygon zkEVM, cho thấy rằng giai đoạn tiếp theo của Ethereum đã gần hơn dự kiến.

Hiện tại có hai loại rollup: Optimistic rollup, bản này giả định các giao dịch có giá trị trong một khoảng thời gian mặc định và chạy trên các mạng lớp 2 trước khi được chuyển trở lại lớp cơ sở; và Zero-Knowledge rollup (ZK rollup), bản này chạy các giao dịch off-chain và gửi bằng chứng hợp lệ (proof of validity) cho mạng lớp 1. Nhìn chung, các ZK rollup có một số lợi thế so với các Optimistic rollup, vì chúng sẽ cung cấp bằng chứng rằng giao dịch hợp lệ thay vì có một khoảng thời gian để chấp nhận hoặc từ chối giao dịch.

Có một khoảng thời gian, việc triển khai Optimistic rollup dường như là giải pháp lý tưởng để mở rộng mạng lưới Ethereum, nhưng với quá trình triển khai ZK và quá trình sharding bắt đầu vào khoảng năm 2023, xuất hiện rất nhiều cách để làm cho Ethereum có thể mở rộng hơn.

The Verge

Giai đoạn tiếp theo sẽ giới thiệu các cây Verkle, giai đoạn này cũng sẽ giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng. Theo Buterin giải thích, các cây Verkle là một “bản nâng cấp mạnh mẽ cho bằng chứng Merkle (Merkle proofs) cho phép kích thước bằng chứng nhỏ hơn nhiều,”. Cái gọi là Verge sẽ tối ưu hóa khả năng lưu trữ và giảm kích thước nút. Do đó, điều này sẽ làm cho Ethereum có thể mở rộng hơn.

Các cây Merkle nhằm mục đích tạo ra mã hóa đáng tin cậy bằng cách chuyển đổi các khối thông tin thành các đoạn mã dài. Các khối thông tin mới nhất, hoặc các lá, được nhóm lại với nhau để tạo thành các nhánh. Sau đó, điều này theo dõi một chuỗi số, được gọi là gốc Merkle, chứa tất cả thông tin trước đó. Phương pháp này lần đầu tiên được khám phá trên blockchain Bitcoin và sau đó được ứng dụng cho Ethereum.

Vì vậy, về cơ bản, cây Verkle sẽ cho phép bạn lưu trữ một lượng lớn các dữ liệu bằng cách hiển thị một bằng chứng ngắn về bất kỳ phần nào của dữ liệu đó, sau đó sẽ được xác minh bởi một người mà có gốc của cây. Quá trình này sẽ làm cho các bằng chứng hiệu quả hơn nhiều.

Cây Verkle vẫn là một ý tưởng mới và vẫn chưa được biết đến hoặc sử dụng rộng rãi như các giải pháp mật mã khác. Vì vậy, trong khi Surge sẽ giải quyết vấn đề với sharding và rollups, giai đoạn này sẽ ảnh hưởng đến cách mạng xử lý khả năng mở rộng và bằng chứng cho Ethereum.

The Purge + Splurge

Purge nhằm mục đích giảm hoặc "xóa" dữ liệu lịch sử thừa. Việc giảm lượng dữ liệu lịch sử sẽ làm cho quá trình xác thực chuỗi khối hiệu quả hơn đối với những người xác thực theo cơ chế đồng thuận proof-of-stake mới. Điều này sẽ giảm thiểu tắc nghẽn mạng và cho phép xử lý nhiều giao dịch hơn trên blockchain. Buterin nói rằng vào cuối giai đoạn này, Ethereum sẽ có thể xử lý 100.000 giao dịch mỗi giây

Khi tất cả các phần trước kết hợp với nhau, Buterin đã mô tả phần tiếp theo, the Splurge, là “một thứ thú vị”. Nó nhằm mục đích đảm bảo rằng mạng tiếp tục chạy trơn tru và các bản cập nhật cho giao thức trong các phần trước không gây ra bất kỳ sự cố nào. Công việc khó khăn để làm cho Ethereum có thể mở rộng sẽ hoàn tất ở giai đoạn này.