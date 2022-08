Ba Phần Tư Các Tổ Chức Tài Chính Dự Kiến ​​Sẽ Sử Dụng Tiền Mã Hóa Nhiều Hơn Trong Ba Năm Tới

Ripple đã công bố một báo cáo mới, tiết lộ rằng một số lượng lớn người chơi tài chính tin rằng việc sử dụng tiền mã hóa sẽ tăng lên trong ba năm tới. Nhiều người trong số họ cũng muốn làm việc với tài sản tiền mã hóa.

New Value: Báo cáo mang tên Crypto Trends in Business and Beyond - Xu hướng Tiền mã hóa trong Kinh doanh và Hơn thế nữa, bao gồm một số khía cạnh của Internet of Value (Internet Giá trị). Ripple chia cuộc điều tra của mình thành ba khía cạnh của việc áp dụng tiền mã hóa: token hóa, quản lý và chuyển động.

Ripple đã khảo sát hơn 800 nhà lãnh đạo tài chính và doanh nghiệp từ một số quốc gia, cũng như hơn 700 nhà phát triển blockchain. Các câu hỏi đặt ra cho họ bao gồm công nghệ blockchain, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), token không-thể-thay-thế (NFT) và danh mục đầu tư, thanh toán và vốn, trong số nhiều lĩnh vực khác.

Dữ liệu từ Báo cáo New Value của chúng tôi cho thấy nhiều người đồng ý với tiềm năng của #CBDCs trong việc mang lại một tương lai bao quát hơn về mặt tài chính. Đồng thời, hơn 40% tổ chức tài chính đều cảm thấy CBDC giải quyết vấn đề hiệu quả hơn trong hệ thống thanh toán. Đọc thêm: https: //t.co/8MJyVmcACR

Một trong những điểm nổi bật đáng chú ý nhất từ ​​báo cáo là 76% tổ chức tài chính kỳ vọng việc sử dụng tiền mã hóa sẽ tăng lên trong vòng ba năm tới. Đó là một con số khá lớn, và những diễn biến gần đây trên thị trường cho thấy điều đó rất có thể xảy ra. Và 71% nói rằng họ sẽ thực sự sử dụng tiền mã hóa trong vòng ba năm tới.

Các tổ chức tài chính đã liệt kê những lý do hàng đầu cho việc áp dụng tài sản số, chẳng hạn như, là một biện pháp bảo vệ chống lại lạm phát, một hình thức thanh toán cũng như các mục đích cho vay và đi vay. Các công ty tài chính đã làm việc với các lọai tài sản số đã nêu những lý do cụ thể này đối với sự quan tâm của họ.

Đối với việc ứng dụng phổ biến của công nghệ blockchain, một số lượng đáng kể những người được khảo sát cảm thấy tích cực về công nghệ này. Và 70% các tổ chức tài chính quan tâm đến việc sử dụng nó để thanh toán. Nhìn chung, tổng quan của báo cáo phù hợp với xu hướng chấp nhận tiền mã hóa ngày càng tăng trên toàn cầu.

Tiền Mã Hóa Không Còn Ở Ngoài Rìa Nữa

Trong hai năm qua, thị trường tiền mã hóa đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc thâm nhập vào nền kinh tế rộng lớn hơn. Một số công ty đã bắt đầu đầu tư vào loại tài sản này và các tổ chức tài chính đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tiền mã hóa.

Ví dụ, cả Canada và Châu Âu đều đang cho thấy việc áp dụng ngày càng phổ biến. Mặc dù thị trường có thể đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng các cá nhân vẫn thể hiện sự quan tâm đến việc bỏ một số vốn vào đó.

Tất nhiên, quy định sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ thuận lợi của việc áp dụng. Phần lớn, thị trường có vẻ lạc quan về vấn đề này, vì hầu hết các quốc gia đều sẵn sàng thiết lập các quy định thân thiện.