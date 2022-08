Polygon Triển khai Testnet ZK Rollup; Khởi chạy Eyes Mainnet

Tại sự kiện Ethereum Community Conference (EthCC) ở Paris vào thứ Ba, giải pháp mở rộng Ethereum Polygon đã thông báo lần ra mắt của Polygon zkEVM, được công ty mô tả là một "bước tiến lớn" trong thế giới công nghệ Zero Knowledge.

Trong một thông cáo báo chí, Polygon cho biết zkEVM sẽ là “giải pháp mở rộng quy mô tương đương Ethereum đầu tiên hoạt động liền mạch với tất cả các hợp đồng thông minh hiện có, các công cụ dành cho nhà phát triển và các ví, mật mã tiến bộ đang được áp dụng được gọi là bằng chứng Zero Knowledge”.

Khả năng giao dịch của Ethereum (khoảng 15 giao dịch mỗi giây) thấp hơn so với các chuỗi đối thủ cạnh tranh như Solana và Tezos, và phí gas cao khiến nó trở nên quá đắt đối với nhiều trường hợp khác nhau (thử nghĩ phí giao dịch lên tới 40 USD).

Các Rollup như Polygon zkEVM là phương pháp chủ yếu mà cộng đồng Ethereum đang làm để tăng cường khả năng của mạng - cho phép người dùng giao dịch nhanh chóng và rẻ mà không ảnh hưởng đến các bảo mật thiết yếu nhất của mạng.

Có hai model chính là: Optimistic and Zero Knowledge. Zero Knowledge thường được đánh giá là có công nghệ vượt trội, nhưng sự phức tạp về kỹ thuật đã khiến nó bị tụt hậu so với các đợt triển khai Optimistic nhanh hơn trên thị trường.

Ý tưởng về một ZK-rollup đầy đủ tính năng - một thứ có thể đáp ứng bất kỳ hợp đồng thông minh Ethereum nào giống như các bản Rollup Optimistic hàng đầu hiện nay - đã từng được cho là cần rất nhiều năm để đạt được, cho đến gần đây.

“Mọi người đều nghĩ rằng [một zkEVM] còn cần ít nhất 12 đến 18 tháng nữa,” đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal nói với CoinDesk. Nhưng hiện tại chúng tôi đã làm được, và chúng tôi đang mở nguồn cung cấp mã và tiến hành cho mạng thử nghiệm hoạt động”. Sau khi nó ra mắt dưới dạng testnet vào thứ Năm, Nailwal cho biết anh ấy dự kiến ​​sẽ ra mắt mạng chính Polygon zkEVM sau 4 đến 10 tuần.

ZkEVM Là Gì?

ZK rollup hoạt động bởi kỹ thuật gọi là mạch - mã có thể “chứng minh” một tuyên bố là đúng bằng cách xem một phiên bản được mã hóa, có kích thước nhỏ hơn của nó.

Mạch ZK thông minh cho phép một số lượng lớn các giao dịch lớp 2 được nhóm lại và chuyển xuống chuỗi lớp 1. Thay vì xem xét từng giao dịch một, một mạch ZK (mã nằm trong hợp đồng thông minh Ethereum) có thể xem xét một khối dữ liệu được mã hóa tương đối nhỏ để xác nhận rằng các giao dịch không bị giả mạo hoặc thay đổi.

“Nói chung, cho đến nay, chỉ khả thi để xây dựng những mạch điện dành riêng cho từng trường hợp sử dụng này, Nailwal giải thích. “Ví dụ: một khoản thanh toán [nền tảng] hoặc hoán đổi NFT - tất cả những thứ riêng lẻ này.”

Do đó, Nailwal cho biết, “Các rollups ZK hiện tại đều bị hạn chế trong các loại hợp đồng thông minh mà họ có thể cung cấp”.

Tất cả điều này sẽ thay đổi với zkEVM - zkRollups có thể hỗ trợ tất cả các hợp đồng thông minh giống như mainnet của Ethereum.

“Một zkEVM là một mạch chung trên Ethereum. Điều đó có nghĩa là bạn… có thể viết các hợp đồng thông minh tùy chỉnh giống như cách bạn có thể viết chúng trên Ethereum - bất cứ thứ gì và mọi thứ mà bạn muốn [lập trình]. ”

Nói cách khác, các nhà phát triển sẽ có thể di chuyển hầu như bất kỳ hợp đồng thông minh Ethereum nào sang Polygon zkEVM mà không cần thay đổi mã của họ.

Nailwal cho biết anh ấy hy vọng Polygon zkEVM sẽ cắt giảm 90% phí giao dịch so với Ethereum. Anh cũng ước tính rằng mạng sẽ có thể hỗ trợ 40-50 giao dịch mỗi giây, so với khoảng 15 giao dịch mỗi giây của Ethereum. Nailwal cho biết, theo thời gian công nghệ Plonky 2 của nhóm - mà họ đã công bố vào tháng 1 - sẽ được sử dụng để thúc đẩy các đơn đặt hàng có công suất giao dịch lớn hơn.

Theo lời của Nailwal, zkEVM sẽ đánh dấu một sự cải tiến toàn diện so với các rollup Optimistic như Arbitrum và Optimistic - các chuỗi rollup Ethereum đương nhiệm, đã ra mắt vào năm ngoái và có tổng giá trị 1 tỷ USD bị khóa theo Defi Llama.

Tuy nhiên, hiện tại, Polygon zkEVM cũng có một trong những thiếu sót chung của các rollup khác, đó là nó có một “trình sắp xếp” tập trung - nghĩa là một bên duy nhất chịu trách nhiệm tập hợp và sắp xếp các giao dịch lớp 2 được chuyển xuống lớp 1 chuỗi khối.

Polygon cho biết họ đang làm việc để một ngày nào đó có thể phân cấp yếu tố này trong quy trình của nó. Tuy nhiên, hiện tại, một trình sắp xếp không trung thực về mặt lý thuyết có thể tạm dừng một rollup hoặc sắp xếp lại các giao dịch một cách có chiến lược để kiếm thêm một số lợi nhuận cho chính nó. Nếu nó hoạt động offline, một trình sắp xếp cũng có thể đưa toàn bộ chuỗi xuống cùng với nó.

Nhưng ngay cả với những rủi ro này, một trình sắp xếp tập trung không thể làm sai lệch các giao dịch, có nghĩa là các rollup vẫn giữ lợi thế bảo mật so với các giải pháp mở rộng tập trung hơn khác.

Polygon Là Gì

Cho đến nay, sản phẩm chính của Polygon cung cấp là Polygon PoS (proof-of-stake), một blockchain có thể hỗ trợ các giao dịch tương thích với Ethereum với mức phí cực kỳ thấp.

Người dùng có thể dễ dàng hoán đổi nhiều tài sản qua lại giữa Polygon PoS và mainnet của Ethereum, và công ty đã định vị nó là một phương thức để mở rộng mạng Ethereum bằng cách đóng vai trò là một bộ phận hỗ trợ cho một số hoạt động nhất định. Đây là chuỗi lớn nhất hệ sinh thái hoạt động xung quanh việc mở rộng quy mô Ethereum - có tổng giá trị gần 2 tỷ USD bị khóa theo DefiLlama.

Nhưng Polygon PoS không giống như một rollup ở chỗ nó không mượn các bảo lãnh bảo mật của Ethereum. Vì lý do này - và mặc dù có một số nhầm lẫn ngược lại - nó sẽ không được coi là mạng “lớp 2” thực sự như Polygon zkEVM và chi phí thấp của nó đi kèm với chi phí của một mô hình bảo mật tập trung hơn.

Polygon zkEVM sẽ có phí cao hơn chuỗi PoS của công ty trong tương lai gần. Điều này có nghĩa là chuỗi PoS vẫn sẽ tốt hơn cho các trường hợp sử dụng, như chơi game, đòi hỏi mức phí thấp nhất có thể.

Nhưng Nailwal nhấn mạnh với CoinDesk rằng công nghệ Zero Knowledge sẽ là công nghệ tương lai, và anh ấy cũng nói thêm rằng có thể có một thời điểm mà Polygon sẽ phải nỗ lực để trang bị thêm công nghệ ZK cho chuỗi PoS của mình.

Tổng Quan Zero Knowledge

Thông báo hôm thứ Tư được đưa ra gần như một năm sau khi Polygon trả 250 triệu USD để hợp nhất với Hermez, một công ty tập trung vào công nghệ Zero Knowledge đã đặt nền móng cho phần lớn Polygon PoS hiện nay. Theo Nailwal, Polygon đã cam kết gần 1 tỷ USD cho các dự án ​​liên quan đến ZK vào năm ngoái.

Nhưng những tiến bộ của Zero Knowledge của Polygon không tồn tại một cách cô lập. Các đội khác, như Scroll và Matter Labs ( đội nhóm đứng sau zkSync), đang chạy đua để tung ra các zkEVM của riêng họ vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần.