Coinbase: Các Nhà Đầu Tư Bitcoin Dài Hạn Quyết Kiên Trì Đến Cùng Mặc Cho Nhà Đầu Cơ Liên Tục Bán Tháo Khiến Giá Ngày Càng Giảm

Theo sàn giao dịch Coinbase, các nhà đầu tư bitcoin dài hạn đã duy trì số lượng nắm giữ của họ trong những tuần gần đây ngay cả khi các nhà đầu cơ liên tục tháo chạy khỏi thị trường, khiến đồng mã hóa này rớt xuống dưới mức 20.000 USD.

"Hầu như gần đây chỉ có các nhà đầu cơ ngắn hạn thực hiện giao dịch bán BTC", David Duong - người đứng đầu tổ chức nghiên cứu tại Coinbase cho biết trong một tạp chí hàng tháng được xuất bản hôm thứ Ba.

Việc các nhà đầu tư kiên trì nắm giữ lượng coin của mình thể hiện niềm tin của họ rằng tiền mã hóa vẫn sẽ tồn tại trong thị trường gấu hiện tại do Cục Dự trữ Liên bang gây ra, và cuối cùng sẽ phát triển mạnh mẽ như một giải pháp thay thế fiat hoặc vàng số.

Duong gọi việc các nhà đầu tư duy trì việc sở hữu bitcoin là một chỉ báo tâm lý tích cực, đảm bảo cân bằng cung cầu khi đối mặt với việc bán đầu cơ - đặc điểm chung của thị trường gấu.

Dữ liệu on-chain do Coinbase Analytics cung cấp cho thấy các nhà đầu tư hiện nắm giữ khoảng 77% trong tổng nguồn cung 21 triệu bitcoin. Mặc dù con số giảm nhẹ so với mức cao nhất đầu tháng 1 là 80%, nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với mức cao nhất 60% được ghi nhận trong thời kỳ cao điểm của đợt tăng giá cuối năm 2017. Dữ liệu cho thấy một lượng của cải đáng kể đã được phân phối từ các nhà đầu cơ và các nhà giao dịch cho các nhà đầu tư trong 3,5 năm.

Một báo cáo có tiêu đề "The Elusive Bottom" xác định các nhà đầu tư dài hạn là những ví nắm giữ tiền mã hóa trong ít nhất sáu tháng.

Các nhà đầu cơ thường là những người tham gia nhanh nhạy hoặc các nhà giao dịch bán lẻ mua tài sản trong thời gian ngắn và sử dụng các chiến lược để kiếm lợi từ sự thay đổi giá ngắn hạn. Các nhà đầu cơ và nhà giao dịch nhạy cảm hơn với các yếu tố kinh tế vĩ mô như những thay đổi trong chính sách của Fed.

Bitcoin đã giảm hơn một nửa xuống dưới 20.000 USD trong năm nay, chủ yếu là do quyết định rút thanh khoản của Fed để chống lạm phát cao.

Đợt rút thanh khoản đã tiết lộ các phương cách quản lý rủi ro bị lỗi trong hệ sinh thái tiền mã hóa, buộc nhiều công ty giao dịch và thợ đào - những người chịu trách nhiệm khai thác tiền mã hóa - phải giảm bớt số tiền mà họ nắm giữ để duy trì khả năng thanh khoản. Three Arrows Capital, công ty có tài sản hàng tỷ USD được quản lý vào đầu năm nay, gần đây đã vỡ nợ. Sự kiện phá sản của quỹ đã ảnh hưởng đến một số công ty tiền mã hóa nổi tiếng, bao gồm cả nền tảng cho vay Voyager Digital và Celsius Network.

Duong cũng lưu ý: "Những lo ngại về khả năng thanh toán đã buộc phải tổng kết các khoản lỗ đã được ghi nhận, làm lộ ra các lỗ hổng trong các phần khác của hệ sinh thái tiền mã hóa".